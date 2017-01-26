 Yukarı Çık
  • Geri Dön
  • Buradasınız :
  • Anasayfa >
  • Haberler >
  • Aziz Yıldırım'ın Cezası Onaylandı

Aziz Yıldırım'ın Cezası Onaylandı

Aziz Yıldırım'ın Cezası Onaylandı
26 Ocak 2017 Perşembe 20:55:09

Bunu Sosyal Medyada Paylaş :

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın başı belada kurtulmuyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 45 gün hak mahrumiyeti ile para cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "sportmenliğe aykırı" açıklaması sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Aziz Yıldırım'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezasının oy çokluğuyla onandığı bildirildi.

Ayrıca Fenerbahçe Spor Kulübünün de 100 bin lira para cezası da yine oy çokluğuyla onandı.

Tahkim Kurulu, Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Daniel Joao Santos Candeias hakkındaki 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira PFDK kararını da oy birliğiyle onama kararı verdi.

Bursaspor Kulübü Asbaşkanı Hakan Dinçtürk'ün sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı aldığı 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası da kurul tarafından onandı.

Aziz Yıldırım Fenerbahçe
Haber Sitesi
Kategoriler