Rusya, PYD'yide Moskova'ya davet etti

Rusya, Suriye sorununun çözümü için yapılan görüşmeler kapsamında aralarında Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Asya Abdullah ve PYD Fransa Temsilcisi Halit İsa'nın da olduğu PYD heyetini Moskova'ya çağırdı.

Sputnik'e konuşan PYD Fransa Temsilcisi Halit İsa, Rusya'nın PYD'de den 3 kişiyi Moskova'ya çağırdığını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceklerini duyurdu.

'TOPLANTIDA SURİYE MUHALEFETİ DE OLACAK'

İsa "Rusya, Suriye sorununun çözümü için görüş alışverişinde bulunmak ve bizim düşüncemizi almak amacıyla 4 gün önce PYD'yi Moskova'ya davet etti. Rusya, PYD'deden Kobani Kantonu Eş başbakanı Enver Müslim, PYD Eş başkanı Asya Abdullah ve beni görüşmelere davet etti. Biz de daveti kabul ettik. Görüşmeler için ben Moskova'ya geldim. Asya Abdullah ve Enver Müslim de imkan olsa Moskova'ya gelecekler. Yarın sabah saat 09:00 sularında Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile resmi bir toplantı yapacağız. Toplantıda Suriye muhalefeti de olacak. Resmi toplantı sonrası belki Ruslarla ayrı bir toplantımız olur. Lavrov dışında da belki başka Rus yetkililerle toplantılarımız olur. Toplantıda 8 Şubat'ta yapılacak Cenevre görüşmeleri konuşulacak. Onunla ilgili görüşlerimiz alınacak.Rusya toplantıda bize Astana'da ne olup bittiğini de söyleyecek. Suriye sorununun çözümü için bir görüş alışverişi olacak" dedi.

'HERKESİN YERİNİ ONURLU BİR ŞEKİLDE ALACAĞI BİR ÇÖZÜM İSTİYORUZ'

Rusya'nın PYD'yi davet etmesini olumlu bulduklarını vurgulayan İsa, şöyle devam etti:

"Rusya büyük bir güçtür. Birleşmiş Milletler Daimi Üyesidir. Rusya'nın Suriye'yle ilişkileri eskidir.Suriye'de büyük bir role sahiptir. Rusya Suriye'de iyi şeyler yapıyor. Suıriye'de çözümün olmasını istiyor. Suriye'de rejim ve Suriye muhalefetinin soruna yönelik bir çözüm projesi yoktur. Biz Suriye'nin bir parçasıyız ve Suriye'de barışçı bir çözüm istiyoruz. Rusya bizi çözüm için davet etti. Biz de hazırız. Suriye sorununun barışçı bir şekilde çözülmesi için hazırız biz. Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Suriye halklarıyla sorunu çözebiliriz. Biz zaten projemizi ilan etmişiz. Bizim projemize göre her millet onurlu bir şekilde Suriye'de yerini almalıdır. Biz Rus dostlarımıza projemizi açıklayacağız. Görüşlerimizi sunacağız. Suriye'nin Kuzeyi ve Rojava halkının temsilcileri olarak biz sadece Kuzey Suriye için değil bütün Suriye için federal, demokrat ve herkesin yerini onurlu bir şekilde alacağı bir çözüm istiyoruz. Biz de bu çözüm için hazırız. Uluslararası güçlere yardım etmeye hazırız."