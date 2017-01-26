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Meksika; Amerikanın öreceği duvarın parasını cebimizde vermeyeceğiz

Meksika; Amerikanın öreceği duvarın parasını cebimizde vermeyeceğiz
26 Ocak 2017 Perşembe 20:36:48

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Meksika Devlet Başkanı Nieto, Amerika'ya olan seyahatlerini iptal etti

Nieto’nun aldığı karar resmi hesabından atılan bir tweetle duyurulurken Beyaz Saray’ın konuyla ilgili bilgilendirildiği de belirtildi.

Trump, seçim kampanyasında sıklıkla dile getirdiği Meksika sınırına duvar inşasına başlanması için kararname yayınlamıştı. Bununla birlikte ABD başkanı, 25 milyar dolara mal olacağı tahmin edilen duvarın maliyetini ödememesi durumunda Meksika’yı, planlanan görüşmelerin iptaliyle tehdit etmişti.

Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto ise ülkesinin hiçbir koşulda maliyeti karşılamayacağını belirtip ABD başkanının ziyaretini iptal etmesinin iyi olacağını vurgulamıştı: “Herhangi bir duvarın parasını ödemeyeceğiz. Duvarın inşasında ısrar etme fikri bizi birleştireceğine daha da ayırıyor.”

İkili geçen eylülde görüşmüştü

Seçim kampanyasını yürüttüğü sırada Trump, Meksika Devlet Başkanı Nieto’yu ziyaret etmişti. Meksika’da büyük tartışmalara yol açan bu ziyaret sonrasında Nieto, görüşmelerin mimarı olarak lanse edilen Maliye Bakanı Luis Videgaray’ı görevden almıştı.

Pena Nieto’nun seçim kampanyasını yöneten 48 yaşındaki Videgaray, ülke politikalarındaki yüksek etkisiyle başkanın en büyük yardımcısı olarak biliniyordu.

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