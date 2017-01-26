Uçak Seferlerinin çoğu iptal ediliyor

Atatürk Havalimanı'ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın seferler yüzde 15 azaltılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısına ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, komitenin aldığı karar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlanan seferlerin yüzde 15 azaltıldığı aktarılarak, yolcuların bilet aldıkları havayolu şirketinden uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları istendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da hava şartları nedeniyle 28 ve 29 Ocak'ta, saat 07.00 ila 13.00 arasında planlanan seferlerin yüzde 15 azaltılacağı bildirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, genel müdürlük başkanlığında Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı

düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle bazı kararlar alındığı kaydedilerek, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 28 ve 29 Ocak'ta 07.00-13.00 saatlerinde yüzde 15 oranında azaltma yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet sitelerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.