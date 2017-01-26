Dolar güne nasıl başladı

TCMB'nin PPK'da aldığı kararların yeterli görülmemesi ve dün ortalama fonlama maliyetinde sınırlı yükselişe neden olan likidite adımları ardından yönünü yukarı çevirerek 3.85'e kadar yükselen dolar/TL'de bugün likidite adımları izlenecek.

Benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden dün negatif ayrışan TL, dolar karşısında yüzde 2'ye yakın değer kaybetmişti.

Dün sabah 3.7825/3.7850 seviyesinde olan ve 3.8573'e kadar yükselen dolar/TL; bu sabah saat 09.11'de 3.8155/3.8170 seviyesinde bulunuyor.

EURO TARİHİ REKORUNU YENİDEN KIRACAK MI?

Dün güne 4.05 seviyesinde başlayan euro gün içinde tarihi rekoruna yakın bir seviyeye geldi. 11 Ocak'ta 4.1804 seviyesine yükselerek tarihi zirveyi gören euro, dün günü 4.1252 seviyesiyle kapattı. Euro güne de rekora yakın seviyede 4.1219'la başladı hemen ardından 4.1042 seviyesine gevşedi.

GÜNDEM FITCH

Gündemin bir diğer önemli maddesi ise Fitch. Piyasada Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini 27 Ocak'ta yayınlayabileceğini açıklayan ve Türkiye'ye yatırım yapılabilir notu veren tek kurum olan Fitch'in not indirimine gidebileceği bekleniyor.