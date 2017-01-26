Caner Erkin;Asena Atalay'a "üçüncü kişilerle birlikte olduğu halde"

Asena Atalay'ın eski eşi, Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'e yönelik başlattığı icra takibi üzerine Caner Erkin gece geç saatlerde İnstagram hesabı üzerinden çok sert bir açıklama yaptı.

Ünlü futbolcu mesajında, Asena Atalay'ın evlilik birliği sırasında üçüncü kişilerle birlikte olduğu halde oğlunun zarar görmemesi için hukuki haklarını kullanmadığını belirten ünlü futbolcu, "oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden geleni yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım" dedi.

İşte Caner Erkin'in o açıklaması:

"Bugün basından Asena Atalay'ın hakkımda oğlum Çınar'ın masraflarını ödemediğim gerekçesiyle icra takibi yaptığını öğrendim. Bu tamamen yalandır.

Öncelikle her zaman olduğu gibi bundan sonra da oğlumun giderlerini sorumluluk bilincinde olan bir baba olarak sonuna kadar karşılayacağımın bilinmesini isterim.

Öte yandan şu gerçeklerin de bilinmesini istiyorum. Bu güne kadar susmamın tek sebebi oğlumdu. Sizin de bildiğiniz üzere evlilik birliği sürecinde 3. kişilerle birlikte olan Asena Atalay'a karşı boşanma aşamasında hiç bir hukuki hakkımı kullanmadım. Maneviyatımı oğlumun zarar görmemesi için hiçe saydım.. Hatta sahip olduğum her şeyi kendisine ve ailesine vererek tamamen kurtulmayı amaçladım. Ama gördüm ki benim oğlumu zedelememek adına yaptığım ne varsa, üzerini örttüklerim ne varsa onları ortaya çıkarmak için elinden gelen yapan bir şahıs ve aileyle karşı karşıyayım.