İşte Yeni Anayasa

Rus uzmanlar tarafından hazırlanarak Suriyeli muhaliflere iletilen yeni anayasa taslağı Rusya tarafından güncellendi.

İddia Rus haber ajansı Interfax tarafından dile getirildi.

Gazeteci Ali Örnek de Rusya'nın yaptığı son değişiklikleri sosyal medya hesabından aktardı. Örnek'e göre Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ismi 'Suriye Cumhuriyeti' olacak, Kürtlere otonomi verilecek, Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıllık tek dönem olacak.

Ayrıca Suriye'de laiklik fiiliyata da geçiriliyor. Cumhurbaşkanı'nın 'Müslüman olma' zorunluluğu kaldırılıyor. Taslağa göre her idari bölge, resmi dilin dışında, kendi belirlediği dili de kullanabilecek. Dolayısıyla Kürtçe başta olmak üzere diğer dillerin de önü açılıyor. Taslağa göre, anayasa mahkemesinin başkanını cumhurbaşkanı değil, meclis seçecek. Cumhurbaşkanı aynı zamanda genelkurmay başkanı olmayı sürdürse de yetkileri, oluşturulacak olan “Bölgeler Meclisi” tarafından kısıtlanacak.

Öte yandan taslak üzerinde yapılan değişiklikleri Al-Monitor'ün Rus yazarı Maxim Suckhov da doğrulayarak Rusya'nın taslak üzerinde değişiklik yaptığını paylaştı.