Dünyanın En Mutlu Çocukları Hangi Ülkede Yaşıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Yardım Örgütü'ne (UNICEF) göre, dünyanın en mutlu çocukları Hollanda'da yaşıyor. Uzmanlar, bunu çocukların aileleriyle daha fazla zaman geçirmesi ve okulda sınav ve ödev baskısı olmaması gibi birçok faktöre bağlıyor.

"The Happiest Kids in the Word" adlı kitabın yazarlarından Michele Hutchinson, Hollandalıların aile yaşamına büyük önem verdiklerini belirterek, "Çocuklarla ailenin diğer üyeleri arasındaki iletişim çok önemli. Bu, aile üyelerinin birlikte yemek yemesi, birbirleriyle konuşmaları demek. Çocukların okula gitmeden önce aileleriyle birlikte kahvaltı yapma oranının en yüksek olduğu ülke Hollanda. Bu da, çocukların güne iyi başlamalarını sağlıyor. Çocukların kahvaltıda çikolata yemeleri bile bu durumda sorun olmuyor" diyor.

Şüphesiz kahvaltıda çikolata yemek, sağlıklı beslenmeyle çelişiyor.

Ancak Hollanda, çocuklarda obezitenin en az görüldüğü ülkelerden biri.

Bu büyük oranda, birçok çocuğun okula bisikletle gitmesine bağlanıyor.

Hollanda'da bisikletler için ayrı yollar var. Bu nedenle aileler yolda çocuklarının başına bir şey gelecek diye kaygılanmıyor.

Çocukların okul hayatının uzun bir döneminde sınav ve okul baskısı olmuyor.

Amsterdam'daki Benoordenhout İlkokulu'nun Müdürü Annelies van Eijk, "Çocuklar, üzerlerinde çok fazla baskı olmadığında okula çok olumlu bakıyor, burayı ömürleri boyunca hiçbir şey yapmak zorunda olmadan tadını çıkaracakları bir yer olarak görüyorlar" diyor.

UNICEF'in verileri de bunu destekliyor. Örgüte göre, buradaki çocukların eğitimlerine devam etme olasılıkları diğer ülkedeki yaşıtlarınınkinden daha fazla.

Amsterdam'da okul kapılarında, ders çıkışı çocuklarını almaya gelen çok sayıda baba görüyorsunuz. Hollanda yasaları, babaların çocuklarıyla ilgilenebilmesi için ücretsiz izin almalarına izin veriyor.

Ve okul sonrasında çocuklar bol bol açık alanda oynayarak zaman geçiriyorlar.