AK Partide 'Hayır' kaygısı ağır basıyor

AKP'de başkanlık referandumunda "hayır" çıkma korkusu referandum tarihi kesinleşmeden başladı.

Nisan ayında yapılması beklenen referandum öncesi Binali Yıldırım ve Erdoğan'dan gelen açıklamalar AKP'liler tarafından "evet" garantisi olarak yorumlanırken, AKP'nin masasındaki gerçek verilerin başka olduğu ortaya çıktı.

AKP'li Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Binali Yıldırım'ın bakanlarla yaptığı toplantıyı köşesine taşırken, bu toplantıda evet oranın şu anda yüzde 46 seviyesinde bulunduğu belirtildi.

AKP'nin son seçimde yüzde 12 oranında oy alan MHP'den beklentisi yüzde 6 evet çıkması yönünde. Son seçimde AKP'ye oy verenlerin ise yüzde 40'ının evetçi olduğu tahmini yapılıyor.

Öte yandan Selvi, referanduma OHAL'le gidilmesi kararını da köşesine taşıdı.

Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Referanduma ilişkin kaygılı değerlendirmeler yapılıyor” dedim. Biraz açmak istiyorum.

“AK Parti’nin oy oranı yüzde 49. Referandumda bunun yüzde 40’ının oy vermesini beklememiz lazım. 1 Kasım’da ülkede istikrar olsun, ekonomik kriz olmasın, Türkiye beka sorunu yaşanmasın diye AK Parti’ye oy veren bir kesim var. Bunların oranı yüzde 9’a ulaşıyor. Bunlar, başkanlık sistemine karşılar” diyorlar.

Bakanlar, kamuoyunu ikna etmeye yönelik kampanya yürütülürken, ikinci bir çalışmanın da AK Parti’ye oy veren ama başkanlık sistemine karşı olanlara yönelik olarak yapılmasını öneriyor. “AK Parti, AK Parti seçmenini ikna etmeli” deniliyor.

MHP’ye yönelik değerlendirmeler de yapılıyor.

“Bahçeli, Anayasa oylamasında Meclis’te oturarak grubuna büyük ölçüde hâkim oldu. Beklenenin dışında fire olmadı. Ancak tabanda durum farklı. MHP tabanında Meral Akşener’in de belirli ölçüde bir hâkimiyeti var. MHP’nin oy oranı yüzde 12. Referandumda evet oyu vereceklerin oranı yarı yarıya olur.”

AK Parti, Anayasa değişikliğini MHP ile birlikte yaptı ama referandum kampanyasının ayrı ayrı yürütülmesi kararlaştırılıyor. Başbakan Binali Yıldırım da bunu ifade etti.

Bu durumda referanduma gidilirken evet cephesinin yüzde 46 seviyesinde olduğu tespiti yapılıyor. Kürt oylarını kazanmaya yönelik olarak ayrı bir strateji oluşturulması öneriliyor.