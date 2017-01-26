Sakın Anayasa Mahkemesine Gitme CHP

CHP, AKP'nin başkanlık düzenlemesi sırasında Meclis'te "açık oy" usulsüzlüğü yaptığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye hazırlanıyor.

Konuya ilişkin bir çağrıda bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP" derken şu ifadeleri kullandı:

SEVGİLİ CHP. Gitme Anayasa Mahkemesi’ne. Sakın. Yapma bunu. Referanduma doğru gidilirken... Yani son sözü millet söyleyecekken...

Anayasa Mahkemesi’ne gitmek demek...

Millete güvenmemek...

Kendine inanmamak...

Yenilgiyi baştan kabul etmek...

Demektir.

Yapma bunu CHP.

Sakın.

Hatırlatırım:

Çok değil iki buçuk ay önce OHAL KHK’ları konusunda Anayasa Mahkemesi’ne gitmiştin.

Ne oldu?

Mahkeme ret kararı verdi. Hem de eski içtihatlarını alenen çiğneyerek...

Kuvvetle muhtemel ki... Mahkeme bu sefer de ret diyecek.

...

Mahkemeden çıkacak ret kararı...

“Evet cephesi”ne muazzam bir moral destek sağlar.