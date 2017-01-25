Boru Hattını Yapacak olan Şirket Trump'un çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, kitlesel direnişlerle yapımına karşı koyulan ve sonunda inşası durdurulan Keystone ve Dakota Access boru hatlarının inşasını yeniden başlatmıştı.

TRUMP'TAN TARTIŞMALI KUZEY DAKOTA BORU HATTINI TEKRAR BAŞLATMA KARARI

Independent'ın haberine göre, Trump'ın onayladığı boru hatlarını inşa eden Energy Transfer Partners isimli şirkette hisseleri olduğu ortaya çıktı.

Trump'ın Federal Seçim Komisyonu'na verdiği beyanda, şirkette hisseleri olduğu görülürken, Trump'ın sözcüsü bu hisselerin satıldığını öne sürdü. Ancak iddiasına dair bir kanıt sunmadı.