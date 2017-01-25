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Boru Hattını Yapacak olan Şirket Trump'un çıktı

Boru Hattını Yapacak olan Şirket Trump'un çıktı
25 Ocak 2017 Çarşamba 21:53:41

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Trump, Keystone ve Dakota Access boru hatlarını döşeyecek olan şirkette ortak olduğu ortaya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, kitlesel direnişlerle yapımına karşı koyulan ve sonunda inşası durdurulan Keystone ve Dakota Access boru hatlarının inşasını yeniden başlatmıştı.

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Independent'ın haberine göre, Trump'ın onayladığı boru hatlarını inşa eden Energy Transfer Partners isimli şirkette hisseleri olduğu ortaya çıktı.

Trump'ın Federal Seçim Komisyonu'na verdiği beyanda, şirkette hisseleri olduğu görülürken, Trump'ın sözcüsü bu hisselerin satıldığını öne sürdü. Ancak iddiasına dair bir kanıt sunmadı.

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