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KKTC'ye Gönderilen 42 bin Milli Piyango Kayboldu

KKTC'ye Gönderilen 42 bin Milli Piyango Kayboldu
25 Ocak 2017 Çarşamba 21:35:52

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29 Ocak çekilişi için gönderilen 42 bin 100 adet bilet postada kayboldu. Peki şimdi bu piyangolardan birine büyük ikramiye çıkarsa ne olacak?

KKTC Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamada, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü Piyangolar Birimi’ne gönderilen 29 Ocak çekilişine ait 314 bin 400 TL tutarındaki 1600 tam, 5 bin 500 yarım ve 35 bin çeyrek Milli Piyango biletinin posta sevkiyatı sırasında kaybolduğu kaydedildi.

Söz konusu biletlerin “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Bilet Satış ve İkramiye Yönetmeliği”nin “Sevk Halinde Kaybolan Biletler” başlıklı 10’uncu maddesi gereğince geçersiz olduğu kaydedilen açıklamada, ikramiye çıkması halinde ikramiyelerin ödenmeyeceği, bunun yarınki Türkiye Resmi Gazetesi’nde yayınlanacağı kaydedildi.

KKTC milli piyango KKTC'ye Gönderilen 42 bin Milli Piyango Kayboldu
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