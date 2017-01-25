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Trump, Meksika sınırına duvar öreceğiz

Trump, Meksika sınırına duvar öreceğiz
25 Ocak 2017 Çarşamba 21:00:40

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Trump, yine ilginç bir karara imza attı. ABD-Meksika sınırına duvar örme emrini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden önce vaatleri arasında yer alan Meksika sınırına örülecek duvarla ilgili emri imzaladı.

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ABD'ye gelen Meksikalı göçmenler için ırkçı söylemlerde bulunan Trump, Meksika'nın tepkisini çekmişti.

Trump'ın duvarın parasını Meksika'nın ödeyeceğine dair iddialarına karşın, Meksika bunu ABD ne teklif ederse etsin kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "bu duvarın örülmesi seçim vaadinden daha fazlası. Bu duvar sınırımızı korumak için atılması gereken sağduyulu bir ilk adım" şeklinde konuştu.

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