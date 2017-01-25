Trump, Meksika sınırına duvar öreceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerden önce vaatleri arasında yer alan Meksika sınırına örülecek duvarla ilgili emri imzaladı.

TRUMP 7 ÜLKENİN VATANDAŞLARININ ABD'YE GİRİŞİNİ SINIRLAYACAK

ABD'ye gelen Meksikalı göçmenler için ırkçı söylemlerde bulunan Trump, Meksika'nın tepkisini çekmişti.

Trump'ın duvarın parasını Meksika'nın ödeyeceğine dair iddialarına karşın, Meksika bunu ABD ne teklif ederse etsin kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, "bu duvarın örülmesi seçim vaadinden daha fazlası. Bu duvar sınırımızı korumak için atılması gereken sağduyulu bir ilk adım" şeklinde konuştu.