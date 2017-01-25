İstanbul Avrupa Yakasında 5 İlçede elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında 5 ilçede 28 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 28 Ocak'ta planlı yatırım, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla;

Küçükçekmece'de, İstasyon Mahallesi 1426., 1427. sokaklarda 09.00-11.00 saatlerinde elektrik kesintisi yapılacak.

Esenler'de, Havalimanı Mahallesi, Gaziler Çıkmazı, Güner, Gecikmez, Gezi, Gündeş, Gelişim, Genelge, Gazipaşa, Geziboyu, Gazeteci, Gaziemir sokakları ile Uludağ Caddesi ve civarı 09.00-11.00 saatlerinde elektrik alamayacak.

Çatalca'da, Karacaköy, Merkez, Hisarbeyli, Ormanlı, Yalıköy, Kalfa, Çiftlikköy, Celepköy mahalleleri ve civarına 09.00-11.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.

Sarıyer'de, Yeniköy Mahallesi, Fırın, Define, Yeniköy Yağhanesi, Güzel Köşkler, Simitçi Salih, Yasemen sokakları ile Sait Halim Paşa Caddesi ve civarında 10.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Esenyurt'ta, Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi ve civarı 19.00-21.00 saatlerinde elektrik alamayacak.