Erdoğan Dünya'ya ekonomi dersi veriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina ile Ivato Uluslararası Konferans Merkezi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organize ettiği Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nda iş adamlarına hitap etti.

Erdoğan, bölgesindeki istikrarsızlık sebebiyle son iki yılda sıkıntı yaşansa da Türkiye'nin turizm alanında dünyada 6. sıraya kadar yükseldiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak doğal kaynaklarımız sizinki kadar zengin olmasa da iyi eğitimli insan sermayemiz sayesinde önemli başarılara imza attık. Ekonomik kalkınma ve sanayileşme alanında Madagaskar ile karşılıklı paylaşabileceğimiz birçok tecrübemiz bulunuyor. Türkiye, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan konumu ile son dönemde ekonomi alanında çok önemli ilerlemeler kaydetti, adeta bir başarı hikâyesi yazdı. Ulaştırmadan enerjiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz."

"FETÖ'nün maalesef Madagaskar'da da uzantıları bulunuyor"

Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu alçak girişimde bulunan FETÖ terör örgütünün maalesef Madagaskar'da da uzantıları bulunuyor. Bunların ne derece de tehlikeli olduklarını biz bizzat yaşayarak öğrendik. Madagaskar'daki yapılanmalarına ilişkin gerekli önlemleri özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla değerlendirdik ve belli adımların atılacağına inanıyorum.

Bizim sizden bir ricamız olacak, adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağları olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan herhangi, hiçbir kuruluşa, özellikle iş adamları derneklerine lütfen itibar etmeyin."

Kaynak: AA