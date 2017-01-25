CIA Ajanı Trump'u Korumayacağım, Onun için ölmeye değmez

ABD'li gizli servis elemanı Kerry O'Grady, sosyal medyada Başkan Donald Trump'ı korumayacağını ifade ederek ülkede tartışmaya neden oldu.

Sputnik'in haberine göre Kolorado eyaletinin Denver kentinde görev yapan O'Grady, geçen yıl Facebook hesabından yaptığı açıklamada Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a desteğini belirtip Trump için 'kurşun yemeyeceğini' vurgulamıştı.

'KURŞUN YERİNE HAPSİ TERCİH EDERİM'

23 yıldır görevli olan kadın, Trump'ın kadınlar hakkındaki aşağılayıcı sözlerinin yer aldığı bir videoyu izledikten sonra fikirlerinin değiştiğini söyledi: "Bü ülke için felaket olduğunan inandığım bir şeyi savunmak veya onun için kurşun yemek yerine hapse girmeyi tercih ederim."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

O'Grady, sözkonusu paylaşımı Washington Examiner'in haber yapması üzerine sildi. Ancak yetkililer, kadın hakkında bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.