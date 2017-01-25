Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünde nefes kesen olaylar meydana geldi. Dizinin 54. bölümünde Hızır tehlikeli bir oyunun içine girerken, düşmanlarını iyice kızdırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün final sahnesinde ise beklenmeyen anlar yaşandı.. Hızır ve oğlu Hızır Ali TIR'larla çevrili bir tuzağın içine düştüler.. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dün akşamın ardından tüm detaylar

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 55. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler yaşandı?

Hızır, Ünal Kaplan yerine Özer'i yok ederek CIA ile alenen savaş başlatmıştır. Özer'in ölümü tahmin edildiği gibi masaya huzur getirmez. Arkasında bıraktığı ortağı Ercüment, kendine yapılan yanlışı kolay kolay kabul etmeye niyeti olmayan CIA'in yeni silahı olacaktır. Bu sürpriz gelişme, zamanla toparlanmaya başlayan masanın, iyiye giden ticareti için bir tehdittir. Hızır'ın gözünü korkutmak ise öyle kolay olmayacaktır. Lider olarak masaya kurulan tuzaklara karşılık vermekte geç kalmaz. Huzur kaçırmak isteyenlere inat birlik beraberlik mesajı vermek adına organize ettikleri gecede adeta düşman çatlatacaklardır. Esra'nın yaptığı yanlışı bir türlü hazmedemeyen İlyas depresyondadır. Evine gitmemesi ve her gün yaşadıklarını unutmak adına kendini dağıtması Çakırbeyli ailesini bunaltır. Her ne kadar ayrılmak istediğini söylese de Esra'yı hala sevmektedir. Handan ve Ceylan'ın yanına sığınan Esra da ne yapacağını bilmez haldedir. Bu duruma son vermek de ailenin toparlayıcısı Meryem'e düşer. Sonunda ikna olan Esra'yı evinde kötü bir sürpriz beklemektedir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde Hızır aldığı büyük riskin bedelini nasıl ödeyecek merak konusu olurken, Ünal 'beni öldürmemekle çok büyük hata yaptın' diyerek Hızır'a nasıl bir sıkıntının içine düştüğünü en net hali ile anlatıyor. Son bölümde Özer ve Özkan'ın öldürülmesinden sonra neler değişeceği ise merak konusu olurken, Suzi işleri karıştırmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ünal Kaplan’ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye’ye gelir.

Hızır yalnızca kendine değil, devlete de düşman olan güçlere çok yaklaşmıştır. Özkan'ın elindeki önemli dosyalara da ulaşabilirse işi bir hayli kolaylaşacaktır. Masa, kaosun son bulacağı inancıyla nihayet bir kez daha toplanır. Bu durum en çok Ünal Kaplan'ı tedirgin edecektir. Hızır ise bu toplantıyı üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adım atmak üzere talep eder. Hainin kim olduğu artık bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktır. Ünal Kaplan'ın uzun zamandır sözünü ettiği Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. Ayağının tozuyla yaptığı eylem, ziyareti süresince epey can yakacağının sinyallerini verir. Meryem'in çağrısı Hızır'ı eve geri döndürür. Diğer bir güzel haber de bir Çakırbeyli'nin daha aileye katılacağı haberidir. Tüm bu güzel gelişmelerden sonra evde bir bayram havası olması gerekirken yaşanacaklar buna engel olacaktır.