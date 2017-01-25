Fenerbahçe, Amedspor'u 3-0 Yendi

Geçtiğimiz hafta gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçemiz, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 6. ve son hafta maçında Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaştı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan maç 3-0 galibiyetimizle tamamlandı. Takımımızın gollerini; 8. dakikada Salih Uçan ile 36 ve 44. (P) dakikalarda Robin van Persie kaydetti. Grubun diğer karşılaşmasında ise Menemen Belediye Spor, konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti.



Bu sonuçların ardından Fenerbahçemizin 11 puanla ikinci sırada tamamladığı C Grubu’nu, Gençlerbirliği 13 puanla ilk sırada, Menemen Belediye Spor 7 puanla üçüncü sırada, Amed Sportif Faaliyetler ise 2 puanla son sırada tamamladı. Fenerbahçemiz ile Gençlerbirliği adını kupada son 16 turuna yazdıran takımlar oldu.



Profesyonel Futbol Takımımız, son 16 turunda Beşiktaş ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maç TFF'nin belirlediği tarihlerden biri olan 4 veya 5 Şubat'ta Vodafone Arena’da oynanacak.



Maçtan dakikalar:



4. dakikada Robin van Persie’den aldığı pasla sağ çaprazdan ceza alanına giren Oleksandr Karavaiev’in şutu kalecide kaldı.



8. dakikada Karavaiev’den aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Salih Uçan sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve topu filelerle buluşturdu: 1-0.



24. dakikada iyi paslarla çıkan Fenerbahçemizde topu ceza yayındaki Robin van Persie’ye geldi. Hollandalı oyuncu topla ceza sahasına girdi ve topu sağına çekip şutunu çıkardı ancak top kaleciden sekti.



26. dakikada Robin van Persie, savunma arkasına sarkan Stoch’a uzun bir pas verdi. Stoch kalesini terk eden kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci tehlikeyi önledi.



28. dakikada Samed Karakoç ceza alanı dışı sağ çaprazından kaleyi düşündü ancak kaleci başarılıydı.



36. dakikada sol kanatta Karavaiev’den aldığı pasla sol çaprazdan ceza alanına giren ve rakiplerini çalımlayarak son çizgiye inen Salih Uçan pasını müsait durumdaki Robin van Persie’ye verdi. Hollandalı oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-0.



41. dakikada sağ köşeden Stoch’un kullandığı kornerde ön direkte kafayı Kadir vurdu ve topu arkaya aşırdı. Topu takip eden Caner arka direkte gelişine vurdu ancak top üstten auta gitti.



43. dakikada Samed ceza alanı dışından kaleyi düşündü ancak kaleci Kazım topu kornere çeldi.



43. dakikada sağ kanattaki Caner’in ceza alanına kestiği ortasında top Hakan Ateş’in eline çarptı ve hakem Özgüç Türkalp penaltı noktasını gösterdi.



44. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Robin van Persie’nin vuruşunda top ağlara gitti ve skor 3-0’a geldi.



48. dakikada İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada savunma topu karşıladı. Devam eden atakta Salih'in gelişine vuruşunda top kaleci Kazım'da kaldı.



52. dakikada Salih Uçan’dan aldığı pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Oleksandr Karavaiev topu sağ ayağıyla kontrol etti ve sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.



70. dakikada ceza alanına sağ çaprazdan giren Miroslav Stoch açısı daralmadan vuruşunu yaptı ancak top kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Savaş uzaklardan şansını denedi ancak top üstten auta çıktı.



86. dakikada Erdican sağ kanattan hareketlenen Karavaiev’e çok güzel bir pas attı. Topla bulunan Ukraynalı oyuncu sağ kanattan ceza alanındaki Fernandao’ya kesti ancak savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.



88. dakikada İsmail'in sol kanattan yaptığı ortada Karavaiev ceza alanı içinde arka bölümde içinde boş durumda topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top üstten auta gitti.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçemiz maçı 3-0 kazandı.