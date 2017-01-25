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Rusya Türkiye ile birlikte İstikrarlı bir Ortadoğu olacak

Rusya Türkiye ile birlikte İstikrarlı bir Ortadoğu olacak
25 Ocak 2017 Çarşamba 19:00:07

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Ortadoğu'nun daha istikrarlı bir konuma gelmesi için İran ve Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’nın Türkiye, İran ve bölgedeki diğer ülkelerle Suriye’deki durumun istikrara kavuşması için işbirliğini güçlendireceğini bildirdi.

Lavrov, Duma toplantısında yaptığı açıklamada, “Suriye krizinin önemli sorunlarını çözmek için Türkiye, İran ve bölgenin diğer ülkeleriyle işbirliğini güçlendiriyoruz. Askeri hat başta olmak üzere ortak çabalarımız sayesinde Halep’i teröristlerden temizlemeyi, daha sonra 29 Aralık 2016 tarihindeki anlaşmaya dayanarak ateşkes rejimini uygulamayı başardık” ifadesini kullandı.

Lavrov, "terörle etkili mücadelenin, Orta Doğu’da istikrar sağlamadan ve krizin barışçıl çözümü gerçekleşmeden" mümkün olmadığını belirtti.

İran Rusya Türkiye iran Sergey Lavrov
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