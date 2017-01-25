Dünya Bu İnşaat Yapımına 'Dur' diyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail'in işgâl altındaki Filistin topraklarında yasa dışı 2 bin 500 konutun inşasına onay vermesinin üzüntü verici olduğunu ve uygulanabilir iki devletli çözüm beklentisini ciddi zarara uğrattığını söyledi.

Mogherini yazılı açıklamasında, İsrail hükümetinin "yasa dışı" bir şekilde 22 Ocak’ta Doğu Kudüs’te 566, 24 Ocak’ta Batı Şeria’da 2 bin 500 konut inşasını duyurduğunu hatırlattı. İsrail'in bu davranışının iki devletli çözüm beklentisine ciddi zarar verdiğini belirtti.

Mogherini açıklamasında, bütün seviyelerde devamlı ve ciddi uluslararası kaygı ve itirazlara rağmen İsrail'in yerleşim politikalarını bu şekilde sürdürmesinin "üzüntü verici" olduğunu belirterek BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına göre İsrail'in devam eden yerleşim yeri politikasının uluslararası hukuka göre "yasa dışı" olduğunun altı çizdi.

AB politikasının İsrail'in bu yerleşim politikalarının tam tersi yönde olduğuna dikkat çeken Mogherini, tüm tarafların meşru isteklerine uygun olarak kalıcı barışın sağlanabilmesi için iki devletli çözümün tek yol olduğunu ifade etti.

Türkiye de, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimlerde 500'den fazla yeni konut inşasına onay vermesini kınamıştı.

GRAFİK: AA

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, geçen Pazar günü Doğu Kudüs'te yeni konutların inşasına onay vermişti. Komite Başkanı Meir Turgeman açıklamasında, bu onayın daha önce gerçekleştirileceğini ancak siyasi nedenlerle ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasına kadar ertelendiğini belirtmişti. Belediyenin Kudüs'te 11 bin konut inşasına daha onay vereceğini ifade etmişti. Turgeman daha önce, Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesinin Doğu Kudüs'te yeni Yahudi yerleşim birimleri inşasının önünü açacağını kaydetmişti.

Zira ABD Başkanı Donald Trump seçim kampanyalarında, "İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimlerinin, barış görüşmelerine engel teşkil etmediğini" savunmuştu.

"Engelleri ortadan kaldıracağım"

İsrail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere göre de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri inşa politikasına yönelik engelleri ortadan kaldıracağını söylemişti.

Binyamin Netanyahu, gelecek dönemin "ilelebet sürecek yerleşim birimlerini inşa çalışmalarına sahne olacağını" ifade etmişti.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgâli altında. Doğu Kudüs'te 200 bini, Batı Şeria'da ise 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci var. Uluslararası hukuka göre bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA, Al Jazeera