El Bab'ta 1 Şehit 5 Yaralı Askerimiz var

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan bilgilendirmede, saat 17:00 sıralarında El Bâb yakınlarındaki Kabr el Mukri bölgesinde IŞİD mensuplarıyla çıkan çatışmalar sırasında 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin de yaralandığı açıklandı. Yararlıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

20 Ocak'ta IŞİD'in El Bâb’da düzenlediği bombalı araç saldırısında 5 asker şehit olmuş, 9 asker de yaralanmıştı.

Fırat Kalkanı Harekâtı Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak 24 Ağustos 2016'da başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen Perşembe günü muhtarlara yaptığı konuşmada, Suriye'de devam eden operasyonlarda 45 şehit olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Al Jazeera