Güzelim Gökova İmara Açıldı

Körfezdeki Okluk Koyu’nda bulunan Özal’a ait konutun bulunduğu koy, 2010 yılı sonunda daha az tedbirle korunmaya başlayınca, tatilciler bölgeye akın etmişti.

Öyle ki, bölgede tekneleriyle geceyi geçirenlerin katı atıklarını orman içine bırakmaya başlaması ve pikniğe gelenlerin sayısının artmasıyla bölge tam anlamıyla çöplüğe döndü.

"AĞAÇLAR İŞARETLENDİ"

Ancak bölgenin karşılaştığı felaket bununla sınırlı değil.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Okluk Koyu’nda bulunan dört oda bir salon, 230 metrekarelik cumhurbaşkanlığı konutu yıkıldı.

Konutun yerine 400 personelin çalışabileceği bir konukevi yapılacak. Bunun için 2017 bütçesinden ödenek ayrıldı.

Körfezdeki Karacasöğüt, Longöz, Yediadalar, Kandilli ve Küfre koyları da yapılaşmaya açıldı. Bölgedeki ağaçların da işaretlendiği öğrenildi.

"GÖKOVA SON GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

Özal’ın başdanışmanlarından Can Pulak, körfezki duruma ilişkin şu bilgiyi verdi: “Gökova son günlerini yaşıyor. O muhteşem koyların bazıları imara açılıyor, köy yolları genişleyecek diye ağaçlar kesiliyor. O mütevazı konutu da yıktılar. Bu konutu ben yaptırmıştım. ABD Başkanı’nın Camp-David modelini örnek aldık. Bekçi kulübesini mütevazı bir konut yaptık. Özal yazın burada huzurlu bir çalışma ortamı bulurdu. Mavi tura çıkan kişilerle iç içe olur, saatlerce yüzerdi. Milli değerdi.”

"DÖNÜŞÜ OLMAYAN TALAN OLACAK"

Eski Turizm Bakanı Bahattin Yüce de yeni yapılacak konukevine ilişkin “Özal’ın küçük kır evinin yerine büyük bir devlet konukevi inşasına hazırlanılıyor. 400 çalışanı olan, dev bir kompleks yapılacak. Gökova’da geri dönüşü olmayacak bir talan olacak” dedi.