Aile İçi Şiddete Ceza İndirimi

Rusya'da aile içi şiddetin belli formlarını adli suç olmaktan çıkartan bir yasa tasarısına göre, az yaralanmaya sebep olan ve ilk kez bu suçu işleyen kişiler için öngörülen hapis cezası, para cezasına ya da toplumsal hizmete çevrilebilecek.

Yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Duma'daki ikinci oylamada da ezici çoğunlukla kabul edildi.

Ancak tasarıya karşı çıkanlar bunun "evdeki zorbaların aklanması" anlamına geleceğini savunuyorlar.

358 milletvekili yasa tasarısının lehine oy kullandı. İki vekil karşı oy kullanırken, bir vekil çekimser kaldı.

Bazı Rus medya kuruluşları tarafından "Tokatlama yasası" diye anılan tasarı, parlamentonun alt kanadında bir kez daha oylanacak.

Tasarının yasalaşması için parlamentonun üst kanadı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması gerekecek.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "aile ilişkileri" ile tekrarlanan şiddet olaylarının birbirinden ayrılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yasa tasarısı muhafazakâr milletvekili Yelena Mizulina tarafından, geçen Temmuz ayında ceza yasasında yapılan değişiklikle, bir aile bireyine şiddetin ceza gerektiren suç olarak kabul edilmesinin ardından gündeme getirilmişti.

Muhafazakârlar, karar nedeniyle çocuklarını "disiplin etmek isteyen" ebeveynlerin yargılanmasından endişeleniyorlar.

Yasa tasarısı kapsamında, ilk eylem ceza hukuku çerçevesinde değil, medeni kanun çerçevesinde değerlendirilecek.

Eylemin tekrar etmesi halinde cezai hukuk devreye girecek ve hapis istemi olabilecek.

Yasaya karşı çıkanlar: Kadın ve çocukları riske atacak

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi'nden milletvekili Andrei Isayev, Associated Press haber ajansına "Bu tarihi bir oy çünkü bazı ülkelerde devletin aileye müdahalesi gereğinden fazla. Bugünkü oylama Rusya Federasyonu'nda bu tür uygulamaları sona erdirecek" dedi.

Ancak muhalifler, yasanın kadınları ve çocukları daha fazla riske atacağını savunuyor.

Aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar için kurulmuş "Kız kardeşler" (Sisters) merkezinin müdürü Maria Mokhova, Reuters haber ajansına "Bu yasa evdeki tiranları aklama çağrısı yapıyor" dedi.

"Mesaj şu: Evde ailesini döven birini cezalandırmayalım, çünkü bunu yapmaya hakkı var."

Resmi rakamlar Rusya'da aile içi şiddetin sınırlı olduğunu gösteriyor, ancak bölgesel çalışmalar her yıl 600 bin kadının evde fiziksel ya da sözel şiddete maruz kaldığını ve 14 bin kadının eşlerinden veya partnerlerinden gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiğini gösteriyor.