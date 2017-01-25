CHP, Numan Kurtulmuş'a Şantaj Davası Açtı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'a, Anadolu Ajansı'nın sorularını cevapladığı sırada yaptığı açıklamalardan dolayı şantaj suçlamasıyla dava açtı.

Anadolu Ajansı'nın bir sorusu üzerine, Numan Kurtulmuş'un, "Bundan sonra da suikastlar, canlı bombalar vesaireler devam edebilir" ve "Allah'ın izniyle referandumda büyük oranda 'evet' çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler" cümlelerini kurduğunu belirten Tanal; dilekçesinde, "Numan Kurtulmuş, söz konusu cümleleriyle kamu vicdanında ağır yaralar bırakmış ve Türk Ceza Kanunu'nun 106, 107 ve 309. maddeleri uyarınca tehdit, şantaj ve anayasayı ihlal suçlarına vücut vermiştir."ifadelerini kullandı.

İşte o dava dilekçesi: