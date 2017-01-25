AKP, Bize Hayır Kampanyası yapmamız için baskı yapıyor

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen referanduma ilişkin ilginç bir iddiayı dile getirdi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Ayhan Bilgen, partisindeki tutuklu vekillerin bir şantaj politikasında kullanıldığını savunarak, HDP’nin "hayır" kampanyası yapmaması durumunda vekillerin bırakılacağı mesajının verildiğini savundu.

AKP’lilerin ev sohbetlerinde referandumda "evet" oyu için kampanya yaptğını kaydeden Bilgen, “Yeni dönemde Tayyip Erdoğan’ın eli güçlenecek, Kürt sorununun çözümümün önünde engel kalmayacak. Böylece Kürtlerle ilgili sorunların çözümünde ciddi adımlar atılacak diye halkımız bir beklentiye sokulmak ve referandumda ‘hayır’ deme kararlılığını kırmaya çalışıyorlar” dedi.

"HÜDAPAR VE KDP TABANINDAN EVET OYU DEVŞİRİYORLAR"

Bilgen, yeni çözüm sürecinin Hüda-Par ve Irak eksenli Kürdistan Demokrasi Partisi (KDP) ile yürütüleceğinin öne sürüp bu partilerin tabanlarından oy alınmaya çalışıldığını söyledi.

HDP sözcüsü, bölgede bazı dedikoduların da bilinçli olarak yayıldığının altını çizdi. Bunlardan en ilginci olan ‘halifelik’in yeniden getirileceğine dair dedikoduları Bilgen şöyle anlattı:

“15 Temmuz psikolojisini çok iyi kullanmak istiyorlar. Referandumdan sonra Kürt sorununun çözülebileceği gibi resmi olmasa bile referandumdan sonra ‘Halifelik’ getirileceğini bile el altından yayarak bir kampanya yürütülüyor. Halifelik getirilince Ortadoğu’nun birliğinin sağlanacağını yayıyorlar. Bir taraftan da HDP’nin batıda kullandığı dille makası açmaya çalışıyorlar.”