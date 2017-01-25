Kuveyt Prensini Öldüren Prens İdam edildi

Kuveyt'te aralarında bir prensin de bulunduğu 7 kişi idam edildi.

Devlet ajansı Kuna'nın yayınladığı açıklamaya göre, idam mahkumları cezaevinde asılarak öldürüldü.

İdam edilenler arasında Filipinler, Mısır, Etiyopya ve Bangladeş vatandaşları da bulunuyor.

İdam edilen prens Faysal Abdullah El Cabir El Sabah ise tasarlayarak adam öldürmek ve yasalara aykırı bir şekilde silah bulundurmak suçlamalarından hüküm giymişti.

Prens, 2010 yılında bir başka Kuveyt prensini öldürmekten suçlu bulunmuştu.

Kuma istemediği için katliam yapan da var

BBC Orta Doğu editörü Sebastian Usher, körfez ülkelerinde kraliyet ailesinden kişilerin idam edilmesine nadiren de olsa rastlandığını söyledi.

İdam edilen bir diğer kişi Kuveytli Nusra el-Enezi. El Enezi, eşinin ikinci evlilik gerçekleştirmesini engellemek için düğün çadırını ateşe vermekten suçlu bulunmuştu. Yangında 50'den fazla insan yaşamını yitirmişti.

Kuveyt'te 2013 yılından beri infaz edilen kimse olmamıştı.