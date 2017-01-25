Trump, Müslüman Kardeşlerini Terör Örgütü İlan Ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama döneminde atılan bazı adımları tersine çevirmeye hazırlanıyor.

Ortadoğu'daki 7 ülkeden gelecek göçmenlerin ABD'ye girişini sınırlayan Trump, Meksika sınırına da duvar ördürmeyi düşünüyor.

Ancak Trump'ın dikkat çekmeyen adımlarından birisi de, Müslüman Kardeşleri "terör örgütü" ilân etmeyi düşünmesi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır hükümetleri tarafından yapılan talepler doğrultusunda, Trump bir başkanlık emri çıkartarak Dışişleri Bakanı'nı İhvanın terör örgütü olup olmadığına karar vermeye yönlendirecek.

Düşünülen diğer bir başkanlık emri ise, Barack Obama'nın 2009 yılında kapatılması emrini verdiği, CIA'in yabancı ülkelerdeki "karanlık bölgeleri"nin yeniden açılması ile ilgili.

Bu yerleşkeler, CIA'in işkence, gözaltı ve sorgu mekânları olarak biliniyor ve bulunduğu ülkeden de gizleniyor.