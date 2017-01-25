Saadet Partisi Anayasa Referandumuna 'Hayır' vereceğini açıkladı

Tayyip Erdoğan'ın içinden çıktığı siyasi islamcı milli görüş çizgisinin sürdürücüsü olan Saadet Partisi, referandum sürecinde herhangi bir kampanya yürütmeme kararı aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, parti olarak birlik ve beraberlikten yana olduklarını belirterek, toplumu kutuplaştıracak politikalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

SAADET PARTİSİ REFERANDUM OYUNU AÇIKLADI

"YENİ ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin uzun zamandan beri yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu anlatan Karamollaoğlu, yapılacak anayasaya değişikliğinde kuvvetler ayrılığı ilkesinin dikkate alınmasını istedi.

Bütün yetkileri cumhurbaşkanında toplayan, hükümeti ortadan kaldıran bir değişikliğin yapılmaması gerektiğini savunan Karamollaoğlu. "Anayasa değişikliği ile ilgili bizim endişemiz, müzakere ortamı büyük çoğunlukla ortadan kalkıyor. Müzakere edilmeden doğrular ve gerçekçi politikalar ortaya çıkarılamaz" diye konuştu.

"TABANIMIZDA MÜSPET BİR YAKLAŞIM VAR"

Bir gazetecinin "Referandum için hayır kampanyası yapacak mısınız?" sorusuna, Karamollaoğlu, kutuplaşmaya neden olacağı gerekçesiyle kampanya çalışması yürütmeyeceklerini belirtti.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Yeni kamplaşmalara sebep verecek noktalara gelmesini arzu etmiyorum. Bunun bir kampanyayla gerginlik ortamı oluşturmasını veya artmasını arzu etmiyoruz. Düşüncemiz belli, söyledik. Bunu da başkalarını ilzam etmek için değil, hakikaten şu anda doğru olan bir adım olduğu için söyledik."

"Anayasa değişikliğinin referanduma sunulması halinde aldıkları 'hayır' kararının parti tabanınca nasıl karşılandığına" ilişkin soru üzerine Karamollaoğlu, "Bizim tabanımızda genelde açıklamalarımıza müspet bir yaklaşım var, geziyoruz, görüyoruz. Temkinli olanlar da var. Bizim tabanımızda 'acaba şöyle yapsak daha mı doğru olur' diyenler mutlaka bulunacak. Biz onlarla da oturup konuşacağız. Daha zamanımız var, değerlendireceğiz" diye konuştu.