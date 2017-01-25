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Aykut Kocaman; Siyaset Futbolcuların işi değil, Olmamalıyız

Aykut Kocaman; Siyaset Futbolcuların işi değil, Olmamalıyız
25 Ocak 2017 Çarşamba 16:00:25

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Aykut Kocaman, Oyuncular veya spor camiasında hiç kimse siyasetin içinde olmamalıdır. Çünkü biz sporcuyuz. Biz sporseverlerin sevdiği adamlarız. Hiç bir siyaset kitlesinin adamı değiliz

Atiker Konyaspor'un Teknik Direktörü ve eski Milli Futbolcu Aykut Kocaman, KONTV'de katıldığı programda “Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız”dedi.

Futbol yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, milli futbolcu Arda Turan ve Burak Yılmaz’ın yayınladıkları videolar ile "Evet" kampanyası başlatması sonrasında Aykut Kocaman'ın yaptığı uyarı dikkat çekti.

İşte Kocaman'ın açıklaması:

“Oyuncular, ben de dahil olmak üzere siyasetin içinde olmamalıyız. Çünkü bizi destekleyen kitlenin içerisinde herkes var. Hiç kimsenin adamı değiliz, biz sadece mesleğimizin ve bugün Konyasporun adamıyız, oyuncularda öyle olmalı. Ama bununla beraber sosyal sorumluluk projelerinde yer almalılar. Çünkü toplumda, özellikle bugünlerde hassasiyetler var, toplumun hissiyâtina ortak olmak zorundalar. Biz öyle sırça köşklerde yaşayan oyuncular değiliz, toplumun içinde yer alan oyuncularız. Fakat bunu hiçbir zümreye hitap etmeden yapmalılar.”

Aykut Kocaman: Zaafları da Var Aykut Kocaman; Siyaset Futbolcuların işi değil Olmamalıyız
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