MHP'li Ümit Özdağ; Erdoğan Cumhuriyeti hayırlı olsun dedi

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, MHP’li vekil, başkanlık sisteminin Türkiye’ye federal sistemi getireceğini belirterek şunları söyledi: “Daha bir kaç yıl öncesine kadar İmralı’da Öcalan’la ortak anayasa yazan bir kadro şimdi başkanlık sistemi istiyor Türkiye’de. Başkanlık sistemi denilen sistem aslında Türkiye’yi federal sisteme hazırlamak için kurgulanmış.”

‘Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor’

Üniter ve milli devlet yapılanmasının açıklandığı 123’üncü ve 126’ncı maddelerde değişiklik yapılarak, merkezi idare kapsamındaki kurum ve kuruluşların yetki ve sorumluluklarının Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenleneceğini belirten Özdağ, şöyle devam etti: “Bu devletin nasıl kurulacağı ve işleyeceğiyle ilgili bütün yetkilerin bir tek kişiye, o da Recep Tayyip Erdoğan’a verilmesi demektir. Anayasa değişikliğinin geçmesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bildiğimiz şekliyle fiilen sona eriyor ve ‘Erdoğan Cumhuriyeti’ kuruluyor. Bunun adını koyalım.”

‘Evet’ diyen Türk milliyetçisi olamaz

Özdağ referandumda anayasa değişikliğine ‘Evet’ oyu verecekler için şu ifadeleri kullandı: “Böyle bir anayasaya ‘Evet’ diyen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk milliyetçisi olamaz. Türk milliyetçiliğiyle bütün bağını koparmış demektir.”