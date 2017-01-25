Ahmet Türk Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Türk'ün sağlık durum raporunun tamamlanması için eksik kalan tetkiklerinin tamamlanacağı belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, tetkiklerin ardından hastanenin hazırladığı rapor rapor değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na yollanacak. Hastane raporu ve Adli Tıp'ın kararına göre Ahmet Türk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı çıkabileceği belirtiliyor. Tahliye konusunda son sözü savcı söyleyecek.