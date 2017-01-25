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Ahmet Türk Hastaneye Kaldırıldı

Ahmet Türk Hastaneye Kaldırıldı
25 Ocak 2017 Çarşamba 11:44:46

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Ahmet Türk'ün tahliyesi için hazırlanan Adli Tıp Kurumunun raporu yolda giderken kaybolmuştu. Ahmet Türk'ün sağlık sorunları devam ediyor.

Elazığ Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski Mardin Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Türk'ün sağlık durum raporunun tamamlanması için eksik kalan tetkiklerinin tamamlanacağı belirtildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, tetkiklerin ardından hastanenin hazırladığı rapor rapor değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na yollanacak. Hastane raporu ve Adli Tıp'ın kararına göre Ahmet Türk hakkında sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı çıkabileceği belirtiliyor. Tahliye konusunda son sözü savcı söyleyecek.

hdp Ahmet Türk Tahliye edilecek mi? Mardin Belediye Başkanı
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