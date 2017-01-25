Türk Hava Yolları’nın (THY) yeni reklam yüzü Morgan Freeman tartışma yarattı. Ünlü oyuncu Morgan Freeman’ın ABD seçimlerinde Hillary Clinton desteklemişti. AKP’liler ise Trump’a destek vermiş, Clinton’ı ise Fethullah Gülen’e ve “üst akıl”a destekle suçlamıştı.

Hürriyet gazetesi yazarı “Clinton destekçisi Morgan Freeman doğru isim mi?..” başlıklı yazısında, “Türk Hava Yolları’nın reklam yüzü olarak Morgan Freeman’ı tercih etmesi, doğru isim mi, değil mi diye tartışılıyor...” dedi.

Cengiz Semercioğlu, “Kim olsa tartışacağımız için bu konuda bir beis yok. Daha genç bir isim olabilirdi diyebiliriz ama sadece görüntü değildir Morgan Freeman, çok karakteristik bir sesi vardır. Sesinin gücü olarak bizde Selçuk Yöntem neyse, Hollywood’ta da Morgan Freeman o...” diye belirtti.

“FREEMAN’LA DONALD TRUMP’A HOŞGELDİN DEMESİ İLGİNÇ OLACAK...”

“Eminim etkili ses tonundan THY’de yararlanacaktır reklamdan. Bunların hepsi tamam da ortada stratejik bir hata var” diyen Semercioğlu şunları yazdı:

“Morgan Freeman, Amerikan seçimlerinde Hillary Clinton destekçisiydi. Hatta Clinton’ın seçim reklam kampanyasını seslendirdi sanatçı... THY de marka yüzü olarak Freeman’la anlaştı. İlk olarak 5 Şubat’ta oynanacak Super Bowl finalinde gösterilecek THY’nin Morgan Freeman’lı reklamı... Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketinin başkanlık koltuğuna oturduktan 15 gün sonra, Hillary Clinton destekçisi Morgan Freeman’la Donald Trump’a hoşgeldin demesi ilginç olacak...”