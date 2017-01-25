Fuat Avni'nin yurtdışına çıkışına kimler göz yumdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yaptığı suç duyurusunda Said Sefa'nın Fuat Avni olduğunu söylediğini, ancak savcılığın 3 yıl boyunca işlem yapmadığını öne sürdü.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fuat Avni hesabını Said Sefa'nın kurduğu şeklinde hazırlanan iddianamenin ardından Sefa'nın yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Konuyla ilgili ilginç bir detayı köşesinde aktaran Selvi, Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Fuat Avni hakkında yaptığı suç duyurusunda Said Sefa'nın adının da yer aldığını, ancak 3 yıl boyunca işlem yapılmayınca Sefa'nın kaçtığını söyledi.

İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 7 Ağustos 2014 tarihinde 2014/3195 sayısıyla yapılan bir suç duyurusu var. Müşteki sıfatıyla suç duyurusunda bulunan kişi o tarihte başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan’ın avukatı Ali Özkaya tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, Fuat Avni hesabını kullanan kişilerden birinin Said Sefa olduğu belirtiliyor...

Erdoğan, Fuat Avni hesabının, “Paralel örgüt tarafından kullanılan ortak havuz hesabı” olduğunu belirtiyor. Bu hesapta FETÖ’cü yayın organlarındaki yönetici, eski polis, eski istihbaratçı olup yazar olan, eski polis olup üniversitelerde öğretim üyesi olan isimlerin bulunduğunu anlatıyor. Erdoğan 3 yıl önceki dilekçesinde bugünkü iddianamede yer alan delilleri tek tek sıralıyor.(...)

Said Sefa’nın kimlik numarasına kadar veriyor ama 3 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmıyor."