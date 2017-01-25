Greenpeace; Türkiye'de Tavuklar .....

Gıda sağlığı tartışmalarına konu olan tavuk için Greenpeace’ten yeni uyarı geldi. Greenpeace Gıda ve Tarım Kampanyaları Sorumlusu Nejat Dinç, tavuklardan elde edilen et miktarını artırmak için yemlere antibiyotiklerin katıldığını öne sürdü.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, gıda sektöründe süren palm yağı tartışmaları insan sağlığına zarar veren uygulamaları da yeniden gündeme getirdi. Türkiye’de en çok tüketilen et türü olan tavuktaki antibiyotik tartışması da tekrar alevlendi.

Tavuk üretiminde ‘profilaktik’ adı verilen antibiyotikler ve ‘GDO’lu soya mamulü yem’ kullanımının toplum sağlığı açısından ‘tehlikeli’ olduğunu belirten Greenpeace Gıda ve Tarım Kampanyaları Sorumlusu Nejat Dinç, tavuk yemine katılan ‘profilaktik’ denilen antibiyotiklerin toplum sağlığını riske attığını öne sürdü.

‘YÖNETMELİKTE İLAÇ DEĞİL’

Dinç, “Profilaktik, hastalığı engelleme amacıyla kullanılan ilaçlara verilen genel bir ad. Endüstriyel hayvancılıkta, özellikle tavukçulukta son derece yoğun olarak kullanılıyor. Söz konusu profilaktikler yönetmeliklerce ilaç olarak değil, ‘yem katkı maddesi’ olarak değerlendiriliyor. 2006’da Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nca tavuk yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımını yasaklandı. Ancak yine bakanlıkça belirlenen yem katkı maddeleri listesinde ‘koksidiyostatlar ve histomonostatlar’ kategorisinde etlik piliçlerde kullanılan 11 farklı aktif madde bulunuyor. Sorun ettiğimiz de koksidiyostat adı altında kullanılan ve yarısı antibiyotik özellik taşıyan bu ilaçlar” dedi.

Yem katkı maddesi olarak kategorize edilen bu ilaçların salinomisin, monensin, lasalosid gibi iyonofor grubu antibiyotikler olduğunu belirten Dinç, “Tavukçuluk endüstrisi çuval çuval antibiyotiği, profilaktik olarak ‘yem katkı maddesi’ adı altında sürekli olarak tavuklara veriyor. Bizim için tehlike, antibiyotiklere direnç geliştiren zararlı mikro organizmalara maruz kaldığımızda artık antibiyotik tedavisi bir sonuç vermeyecek olması. Dünya sağlık Teşkilatı’na göre de bir numaralı sağlık tehdidi antibiyotik direnci” diye konuştu.