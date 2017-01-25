The Times; 3.Dünya Savaşı Direkten Döndü

The Times gazetesi, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın (CIA) kısa bir süre önce gizliliği kaldırılarak kamuoyuna açılan belgelerinden birinde dünyanın 40 yıl önce nükleer savaşın eşiğinden döndüğünün ortaya çıktığını duyurdu.

BBC Türkçe’nin İngiliz basınını özetlediği haberinde The Times'ın yer alan haberin detayları şöyle aktarılıyor:

"Resmi bir CIA belgesi, Soğuk Savaş'ın en hararetli günlerinde İngiltere açıklarında iki nükleer denizaltının çarpıştığını ve bu olayın 40 yılı aşkın bir süredir kamuoyundan gizlendiğini ortaya çıkardı.

Bir uzmana göre, 160 nükleer füze başlığı taşıyan bir Amerikan denizaltısı ile bir Sovyet denizi aracının çarpışmasıyla meydana gelen kaza o kadar ciddiydi ki, üçüncü dünya savaşını başlatabilirdi."