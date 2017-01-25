Muharrem İnce, MHP U dönüşü yaptı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, TBMM’deki anayasa oylaması sırasında MHP’bir milletvekilinin pul topladığını belirterek “Bu bir milletvekiline yapılabilecek en büyük hakarettir, aşağılamaktır” dedi.

Referanduma götürülen anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanının, “partinin, yargının, yasamanın yürütmenin, ordunun, milletin ve her şeyin başı” olacağını savunan CHP’li Muharrem İnce, Sözcü’den Nil Soysal’a konuştu.

“MHP lideri Devlet Bahçeli'nin U dönüşünü nasıl yorumluyorsunuz? Bu dönüşün altında bilmediğimiz ne olabilir?” sorusuna yanıt veren CHP’li İnce şunları söyledi:

“Bir insanın böylesine bir U dönüşü yapabilmesi için, Bir; tehdit edilmiş olması lazım. İki; zengin edilmiş olması lazım. Üç; ilkesiz olması lazım. Dört; bilemediğimiz bir sebebinin olması lazım. Başka hiçbir şey olamaz. Vatanın, milletin birliği, bütünlüğü için yapıyormuş bunu. Neymiş o birlik bütünlük, bir anlatsın bakalım.”

“MHP'Lİ BİR MİLLETVEKİLİ PUL TOPLADI ORADA!”

AKP’li vekillerin Meclis’teki gizli oylamada oyunu gösterdiğinin hatırlatılması üzerine ise Muharrem İnce MHP’li bir vekille ilgili şu çarpıcı iddiayı ortaya attı: