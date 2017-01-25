Türkiye'nin Basın Karnesi

Avrupa insan hakları kuruluşu Avrupa Konseyi, başta Türkiye ve Rusya olmak üzere bölge genelinde gazetecilere yönelik şiddet olaylarındaki artıştan kaygı duyduğunu bildirdi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Salı günü Strasbourg'da yaptığı toplantıda kabul edilen kararda, Ocak 2015'ten bu yana üye devletlerde 16 gazetecinin yaşamını yitirdiğine dikkat çekilerek, "Avrupa'da basın özgürlüğüne yönelik ciddi tehdit oluşturan çok sayıdaki vaka" kınandı.

AKPM, "Türkiye'de basın ve gazetecilerin içinde bulunduğu dramatik durumdan dolayı" özellikle endişe duyduğunu belirtti.

Kararda, Türkiye hükümetine "terör eylemlerine faal olarak katılmakla suçlanan tüm gazetecilerin serbest bırakılması" ve medya kuruluşlarının kapatılması ve yazar ile basın mensuplarının tutuklanmasına olanak tanıyan "olağanüstü hal döneminde çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerin gözden geçirilmesi" çağrısı yapıldı.

AKPM, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ve Ukrayna'nın doğusundaki durumun da endişe verici olduğunu belirtti.

Avrupa Konseyi, kıta genelinde insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi ilkeleri savunmak amacıyla hükümetlerarası bir kuruluş olarak 1949 yılında kuruldu. Türkiye de Avrupa Konseyi'nin üyeleri arasında yer alıyor.