Kılıçdaroğlu, Bütün Yetkiler Bir Kişiye Verilemez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi düzenlemesine ilişkin açıklamada bulundu.

Habertük canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, "Bir CHP'li de başkan olsa, biz ona da karşı çıkarız. Bu sistem, doğru bir sistem değil. Bütün yetkiler bir kişiye verilemez. Aynı zamanda kendisi partinin genel başkanı olacak, gelecek Parlamentoya diyecek ki 'Ben tarafsız davranacağıma dair namusun ve şerefim üzerine yemin ediyorum.' Bir partinin genel başkanı tarafsız olabilir mi? Bu milletin aklıyla alay etmek demektir." dedi.

Referandumdan "hayır" çıkması sonucunda olacaklara ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Değişen bir şey olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Parlamento yerinde kalır, herkes yetkilerine sahip olur. Geçmişte nasıl gidiyorsa benzer şekilde yolumuza devam ederiz." dedi.