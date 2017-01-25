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Kılıçdaroğlu, Bütün Yetkiler Bir Kişiye Verilemez

Kılıçdaroğlu, Bütün Yetkiler Bir Kişiye Verilemez
25 Ocak 2017 Çarşamba 08:59:21

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Kemal Kılıçdaroğlu, Canlı yayında Türkiye'nin yapısı itibarıyla yetki bir kişiye verilmemelidir. Çünkü yetkiyi alan kendini padişah zannediyor ve yetkinin gücüyle her türlü eylemi yapabiliyor. Yaşanmış olaylardan ders çıkaralım. Bugün AK Parti hükümetinin almış olduğu kararları Cumhurbaşkanı Tereddütsüz imzalıyor. Hiç sormuyor. Çünkü güç insanın gözünü kör ediyor dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlık sistemi düzenlemesine ilişkin açıklamada  bulundu.

Habertük canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, TBMM'de kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin, "Bir CHP'li de başkan olsa, biz ona da karşı çıkarız. Bu sistem, doğru bir sistem değil. Bütün yetkiler bir kişiye verilemez. Aynı zamanda kendisi partinin genel başkanı olacak, gelecek Parlamentoya diyecek ki 'Ben tarafsız davranacağıma dair namusun ve şerefim üzerine yemin ediyorum.' Bir partinin genel başkanı tarafsız olabilir mi? Bu milletin aklıyla alay etmek demektir." dedi.

Referandumdan "hayır" çıkması sonucunda olacaklara ilişkin değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Değişen bir şey olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan ve Parlamento yerinde kalır, herkes yetkilerine sahip olur. Geçmişte nasıl gidiyorsa benzer şekilde yolumuza devam ederiz." dedi.

CHP Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti referandum Kemal Kılıçdaroğlu
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