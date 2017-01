Sosyal Medya; Şeytana Uyma Rıdvan diye Çalkanıyor

Eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya üzerinden dün başkanlık sistemine "evet" dediği bir video paylaştı.

Dilmen'in yayınladığı bu mesaj büyük tepki çekerken, Dilmen'in futbolculuk dönemindeki lakabı olan "Şeytan"a atıfla "#ŞeytanaUymaHayırDE" mesajı sosyal medyanın en çok paylaşılan başlıklarından biri oldu.

RIDVAN DİLMEN BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN 'EVET' KAMPANYASI BAŞLATTI

AKP'nin talimatıyla yapıldığı anlaşılan "evet" çağrısı Rıdvan Dilmen'in ardından Burak Yılmaz, Arda Turan ve Murat Boz gibi AKP yandaşları tarafından da devam ettirildi.

Daha fazla rant kapmak için yapılan "evet" çağrısını ilk yapan isim olan Dilmen'e sosyal medya üzerinden gelen tepki mesajlarından küçük bir bölüm şöyle:

HAYIR [email protected] Tek dertleri kasalarini doldurmak olan omurgasiz topcu popcu tayfasi evet dese ne olur?! Soysuz seytanlara inat #HAYIR #ŞeytanaUymaHayırDE

Sezgin Tanrıkulu [email protected] Bunlar Şeytana bile külahını ters giydirirler. O nedenle; #ŞeytanaUymaHayırDE

feyzi işbaşaran [email protected] _isbasaran 'Şeytan Rıdvan' evet kampanyası başlatmış. Kumara para yetmiyor tabi. #ŞeytanaUymaHAYIRde

fatih [email protected] _yuksel Yüzde yüz futbol benim için bitmiştir #ŞeytanaUymaHayırDE

antikkentli.. [email protected] şeytan rıdvan TFF başka adaylığı için çalışmalara başlamış.. Tarih sizi affetmeyecek.. #ŞeytanaUymaHayırDE

Fenerbahçe [email protected] #ŞeytanaUymaHAYIRde

Man with No Name [email protected] #ŞeytanaUymaHayırDE Arda ve Burak tekrar @GalatasaraySK ın kapısından girerse yazıklar olsun. Paraya ve iktidara tapanlar bizden uzak olsun.

orkun aydin [email protected] Kula kulluk etmemek için... #ŞeytanaUymaHayırDE

Emek Kepenek [email protected] #ŞeytanaUymaHayırDe Aydınlık bir memleket isterim

Taner Yıldırım [email protected] Prim alamadıkları için takımı satan "sözde" milliler,güçlü türkiye için evet diyecekmiş."Evet" için de prim aldınız mı? #SeytanaUymaHayirDe

duaz [email protected] Efsaneler hatırlanır Tarihte yalakalara yer yoktur! #ŞeytanaUymaHayırDE

Serpirella [email protected] Bu kadar yetkiyi babanın oğluna verir misin? #ŞeytanaUymaHayırDE