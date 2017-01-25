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Almanya-Türkiye arasında kriz çıktı

Almanya-Türkiye arasında kriz çıktı
25 Ocak 2017 Çarşamba 08:29:56

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Almanya ile Türkiye arasında Can Dündar Krizi yaşanıyor. Can Dündar'ın basın özgürlüğü resepsiyonunda konuşmacı olması iki ülke arasında yeni krize sebep oldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın gelecek hafta Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret öncesinde Ankara-Berlin hattında yeni bir gerilim yaşanıyor.

DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas’ın gazeteci Can Dündar’ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi AKP'nin tepkisine yol açtı.

AKP diplomatik girişimde bulunarak çağrıya tepki gösterdi.

Çarşamba günü yapılacak bu resepsiyonda Can Dündar’ın, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve basın özgürlüğü hakkında bir konuşma yapacağı öğrenildi.

 

Türkiye AKP Almanya Can Dündar almanya başbakanı angela merkel TÜRKİYE Adalet Bakanı Heiko Maas
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