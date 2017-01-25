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Almanya-Türkiye arasında kriz çıktı

Almanya-Türkiye arasında kriz çıktı

25 Ocak 2017 Çarşamba 08:29:56 Bunu Sosyal Medyada Paylaş :