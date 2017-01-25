Almanya-Türkiye arasında kriz çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın gelecek hafta Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret öncesinde Ankara-Berlin hattında yeni bir gerilim yaşanıyor.
DW Türkçe'nin haberine göre, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas’ın gazeteci Can Dündar’ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi AKP'nin tepkisine yol açtı.
AKP diplomatik girişimde bulunarak çağrıya tepki gösterdi.
Çarşamba günü yapılacak bu resepsiyonda Can Dündar’ın, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve basın özgürlüğü hakkında bir konuşma yapacağı öğrenildi.