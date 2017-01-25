Trump ABD'ye Giriş Vize İşlemlerini durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Çarşamba'nın ulusal güvenlik açısından "büyük bir gün" olmasının planlandığını açıkladı.

Trump, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Yarının [Çarşamba] ULUSAL GÜVENLİK konusunda büyük bir gün olması planlanıyor. Birçok şeyle birlikte o duvarı da öreceğiz!"yazdı.

Reuters haber ajansı, Trump'ın Çarşamba gününden itibaren ABD'ye göçmen girişlerini sınırlayan ve sınır denetimlerini artıran bir dizi idari kararnameye imza atacağını bildirdi.

BBC Türkçe''nin aktardığı habere göre, bu kararnameler arasında mültecilerin kabulünün geçici olarak durdurulması ve Orta Doğu ve Afrika'daki yedi ülkenin vatandaşlarına verilen vizelerin geçerliliğinin askıya alınması da yer alıyor.

Reuters'ın konuyla ilgili bilgi sahibi olan Kongre danışmanları ve göç uzmanlarına dayandırdığı haberinde, vatandaşlarına verilen vizelerin askıya alınacağı ülkeler Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen olarak sıralandı.

Ajansa konuşan kaynaklar, Trump'ın Çarşamba günü imzalaması beklenen ilk kararnamede sınır güvenliğini artırıcı bir dizi önlem olacağını söyledi. Kaynaklara göre, Trump'ın mültecilerin girişini sınırlayan düzenlemelere ise haftasonuna kadar imza atması bekleniyor.