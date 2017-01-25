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İşte Türkiye'nin S-400 Nükleer Füzeleri

İşte Türkiye'nin S-400 Nükleer Füzeleri
25 Ocak 2017 Çarşamba 08:14:55

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Rusya ile Türkiye arasında S-400 füze alımı ve savunma sanayinde işbirliği imzaları atılmıştı. Bu Çerçevede Türkiye Rusya'dan S-400 talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yaptıkları görüşmede, Türkiye ile Rusya'nın savunma sanayide iş birliği konusunda anlaşmışlardı.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, bu doğrultuda Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacı gündeme gelmiş, Rusya'nın ilgi göstermesi üzerine, Türkiye'nin açtığı ihalede en yüksek teklifi verdiği için elenen Rusya'dan yeni bir teklif sunması istenmişti. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'dan uzun menzilli hava savunma sistemi almak üzere başlatılan görüşmeler devam ediyor. Uzun menzilli hava savunma sistemlerinde S-300, S-400'lerin yanı sıra Antey-2500 gibi teknolojisi daha eski olan modelleri de bulunan Rusya'dan Türkiye, en son teknoloji olan S-400 modelini istiyor.

Türkiye savunma Rusya TÜRKİYE S-400 Nükleer Füzeleri
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