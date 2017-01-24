Rıdvan Evet diyor, Çünkü...

Rıdvan Dilmen başkanlık referandumu için "evet" kampanyası başlattı. Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan da destek alan Dilmen, daha önce TFF başkanı olmak istediğini açıklamıştı.
RIDVAN DİLMEN BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN 'EVET' KAMPANYASI BAŞLATTI
2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olacağını açıklayan Dilmen, adaylığı kesinleşmeden evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp "icazet alacağını" söylemişti.
RIDVAN DİLMEN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İCAZET ALIRIM
Dilmen, başkanlık referandumuna "evet" diyerek, kendi TFF başkanlığı için yaptığı çalışmalara başlamış oldu.