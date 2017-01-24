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Rıdvan Evet diyor, Çünkü...

Rıdvan Evet diyor, Çünkü...
24 Ocak 2017 Salı 22:34:09

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Rıdvan Dilmen'in neden evet dediği tabi ki özgür ve demokrat bir ülkede sorgulanamaz. Ama bir amaç uğruna evet deniyorsa bu sorgulanmalı. İşte Rıdvan Dilmen'in evet demesinin altındaki gerçek sebep.

Rıdvan Dilmen başkanlık referandumu için "evet" kampanyası başlattı. Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan da destek alan Dilmen, daha önce TFF başkanı olmak istediğini açıklamıştı.

RIDVAN DİLMEN BAŞKANLIK SİSTEMİ İÇİN 'EVET' KAMPANYASI BAŞLATTI

2019 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olacağını açıklayan Dilmen, adaylığı kesinleşmeden evvel Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp "icazet alacağını" söylemişti.

RIDVAN DİLMEN: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İCAZET ALIRIM

Dilmen, başkanlık referandumuna "evet" diyerek, kendi TFF başkanlığı için yaptığı çalışmalara başlamış oldu.

Arda Turan Rıdvan Dilmen Burak Yılmaz BURAK YILMAZ Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı
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