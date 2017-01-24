Trump, Obama'nın İptal ettiği kararları Onayladı

Kuzey Dakota bölümü hariç büyük oranda tamamlanan ve 3 milyar 700 milyon dolara mal olan boru hattının geçiş güzergahı, Kuzey Dakota’nın başkentine yakın bir nokta olarak planlanmıştı.

Ancak söz konusu plan, içme suyu sağlayan kaynaklara zarar vereceği gerekçesiyle iptal edilmişti.

Projeyle, Kuzey Dakota’nın Bakken bölgesinden çıkarılan ham petrolün Güney Dakota ve Lowa eyaletlerinden geçirerek Illinois’e taşınmasını sağlaması amaçlanıyor.

Ülkenin dört eyaletinde 50 noktadan geçecek boru hattının uzunluğunun bin 886 kilometre olacağı belirtiliyor.

Obama’nın askıya aldığı proje, Kuzey Dakota eyaletinde polis ile bölgedeki Kızılderili halkı karşı karşıya getirmiş, protestolarda yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.