Hilal Kaplan, Bülent Arınç'a Mahçup Olacağına...

Eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın "Troliçe" diyerek işaret ettiği Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Arınç'ı hedef aldı.

OdaTV'nin haberine göre Milat gazetesi yazarı Serdar Arseven Cumartesi günkü yazısında, "Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, 'FETÖ'yü kavramakta bu kadar geç kalmış olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, yazdığı mektupla helallik istedi" diye yazmıştı.

'YALANCILAR UTANIR MI'

Arınç bu sözlere yönelik Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "18.08.2016 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımız'a gönderdiğim mektup aşağıdadır. Bu mektupta tövbe, özür, af vs var mı? Yalancılar utanır mı" ifadelerini kullandı.

Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta özür dilemediğini açıklamasına değinen Hilal Kaplan, "Darbeden önce, FETÖ'cülere zulmedildiğini söyleyen Arınç, CB Erdoğan'dan özür dilemediğini açıklamış. Mahçup olunacak yerde hâlâ meydan okuma.." ifadelerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından Arınç'a yüklenen Hilal Kaplan, Arınç'ın 15 Temmuz darbe girişiminden önce "Paralel Yapı" şüphesiyle tutuklananlara yönelik sözlerini de paylaşımında gündeme getirdi.

O sözlerinde Arınç, "Paralel ile mücadele kapsamında açılan o kadar çok davalar var ki üstüme cübbeyi tekrar geçirmeyi arzu ediyorum" demişti.