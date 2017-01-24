Rusya, Çin Sınırına Uzun menzilli füze koyuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Çin'in Rusya sınırına yerleştirdiği füzelerle ilgili açıklama yaptı.

Sputnik'in haberine göre Peskov, kıtalararası füze konuşlandırmasının Moskova'da tehdit olarak algılanmadığını belirtti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, Çin silahlı kuvvetlerinin geliştirilmesine yönelik eylemleri Rusya için tehdit olarak görmediklerini belirterek, “Çin, hem siyasi hem de ekonomik anlamda stratejik müttefikimiz ve partnerimiz. İlişkilerimize değer veriyoruz" dedi.

'UZAK DOĞU BÖLGESİNDEKİ FÜZE SAVUNMA GRUBUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ'

Çin'in Rusya sınırındaki askeri hareketliliği Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç'e de soruldu.

Sputnik'e konuşan Klintseviç, Rusya'nın Çin'in eylemlerini görmezden gelmeyeceğini ve Uzak Doğu bölgesindeki füze savunma grubunu güçlendireceğini vurguladı. Rus senatör, Çin'e "elbette yanıt verileceğini" belirtti.

Çin'de yayın yapan Global Times gazetesi, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan ve Rusya ile sınırı olan Heilongjiang bölgesine Dongfeng-41 (DF-41) tipi kıtalararası balistik füze yerleştirdiğini yazmıştı.

Çin'in Apple Daily gazetesi de toplamda 3 kıtalararası balistik füze tugayının Heilongjiang bölgesindeki Daçing ve Henan bölgesindeki Şinyang kentleri ile Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ne konuşlandırıldığını belirtmişti.