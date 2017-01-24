Nokia 6 Piyasaya çıkıyor

Mobil pisayada çok hızlı ve iddialı bir hamle yapan Nokia'nın sadece 1 dakika içerisinde tükenen Nokia 6 modeli yeniden satışa çıkıyor. İşte tüm detaylar!

Efsae telefon üretici olarak bilinen Nokia, Çok kısa süre önce telefon piyasasına iddialı bir hamle geri dönüş yapmıştı. Bu dönüş çok hızlı bir şekilde gerçekleşirken, Nokia'nın yeni model Nokia 6 telefonu sadece 1 dakika içerisinde tüketilerek bir rekora daha imza atmayı başardı. Bu bakımdan Nokia'yı yeniden yaşamak isteyen kullanıcıların meraklı gözlerle beklediği cihazı ne yazıkki satın alamadı. Şimdi ise Nokia kullanıcılara yeni bir şans daha vererek, 26 Ocak Perşembe günü Nokia 6'yı yeniden satışa çıkarıyor.

Fiyat Aynı, Stok Sınırlı!



Diğer firmalara kıyasla Nokia yoğun ilgi için fiyatı aynı tutacağını ve ilk satışa çıkan satış fiyatı 246 dolar etiket fiyatıyla yeniden piyasaya sunacak. Nokia'nın bu şekilde bir fiyat sunması ciddi anlamda rakiplere göre Nokia'nın müşterilerine vermiş olduğu önemi bir kez daha gösterdi. Sınırlı stok ile gelmesi beklenen cihazın 10 bin adet ile satışa çıktığını hatırlayacak olursak eğer, bekleyen kitleniyi göz önünde buludnurduğumuzda yaklaşık 1.5 milyon kişinin Nokia 6 sahibi olması bekleniyor. Bu bakımdan yeni stokların 1 dakika bile olmadan tükenmesi bekleniyor.

Nokia 6 özellikleri

5,5 inç FullHD ekran,

Snapdragon 430 işlemci,

4 GB RAM - 64GB dahili depolama

8/16 MP’lik kamera sensörleri,

Kaynak: Nokia 6 yeniden satışa çıkıyor, Fiyat aynı stok sınırlı olacak!