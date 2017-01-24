Türkiye Ziraat Kupası Maçları A2'de Frekans Bilgileri

A2 frekans bilgileri resmen açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası maçlarının bir kısmı A2 kanalından canlı izlenecek. Sizler de Digitürk ve Türksat üzerinden A2 kanalını canlı izleyebileceksiniz. Uydunuz üzerinden frekans bilgilerini manuel ya da otomatik olarak ayarlayabilir ve A2 kanalını canlı izleme şansına sahip olabilirsiniz.



A2 TV KANAL FREKANSI



A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.



TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)



A2 KANALINI NASIL İZLERİM?



Turkuvaz Medya Grubu'nun yeni kanalı olan A2 kanalını televizyonunuzdan veya internet üzerinden izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için yukarıdaki frekans bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır.



İnternetten canlı olarak izlemek için tıklayın



A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?



Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayacak olan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda izleyicilerle buluşacak.