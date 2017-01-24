İşte AKP ve CHP'nin Sloganları

Başkanlık anayasası teklifinin, Meclis’ten geçmesinin ardından AKP ve CHP referandum hazırlıklarına başladı. CHP’nin hazırlıklarına dair Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan açıklama yaptı. AKP ise strateji toplantılarına başlıyor. Anayasa değişikliği teklifi yarın AKP genişletilmiş il başkanları toplantısında anlatılacak. Ardından, MKYK toplantısında referandum için yol haritası, kampanya süreci belirlenecek.

ANKA’nın edindiği bilgilere göre; AKP yarın öğlenden önce genişletilmiş il başkanlarını topluyor. İl başkanlarına teknik ayrıntıları yarın TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu tarafından anlatılacak.

HEYET KURULACAK, KİTAPÇIKLARIN DETAYLARI TANITILACAK

AKP yarın MKYK’da, referandum sürecinde teşkilatların nasıl çalışacağı konusunu masaya yatıracak. Kurulacak olan referandum heyetini Başbakan belirleyecek. Heyet referandum sürecinde nasıl çalışılacak, nasıl bir kampanya izlenecek, teşkilatlara nasıl görevlendirme yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın referandumla ilgili miting ve televizyon programlarını koordine edecek. Öte yandan anayasa değişikliği için AKP teklifi anlatan bir kitapçık hazırladı. Dünya örneklerinin de verildiği kitabın taslak metni yarın MKYK’ya sunulacak.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I BEKLİYOR

Öte yandan, TBMM Başkanlığı anayasa değişikliği teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunmak için, Erdoğan’ın yurt dışı gezisinden dönmesini bekliyor. TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü değişiklik teklifi ile ilgili yazım ve inlemesini tamamladı. Teklifin Perşembe ya da Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunması bekleniyor

CHP’NİN 'REFERANDUM' PLANI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise referandum kampanyalarına ilişkin, “81 ilin her yerine milletvekillerimizi, kadrolarımızı, eski siyasetçileri herkesi seferber edeceğiz. Eski yeni milletvekili, CHP’li ya da bir başka siyasi partiden hangisi olursa olsun ya da siyasetten aktif olarak çekilmiş ama Türkiye için kaygı duyan herkesi mobilize edeceğiz, harekete geçireceğiz. Girmediğimiz kapı kalmayacak" dedi.

“REFERANDUMDA HALKIN BUNA ‘HAYIR’ DİYECEĞİNE İNANIYORUZ”

ANKA’nın sorularını yanıtlayan Tezcan, referandumda yürütecekleri kampanyayı anlatarak şöyle dedi:

“Halktan Meclis’in yaptığı yanlışı düzeltmesini isteyeceğiz. Meclis’teki hata halktan dönecek. Nasıl yanlış hesap Bağdat’tan dönerse Meclis’in yanlışı da halktan dönecek. Biz referandumda halkın buna ‘hayır’ diyeceğine inanıyoruz.

Bire bir ulaşacağız. 81 ilin her yerine partideki milletvekillerimizi, kadrolarımızı, eski siyasetçileri herkesi seferber edeceğiz. Ama bir şey çok önemli bu kampanya sadece CHP’nin kampanyası değil. Bu kampanya demokrasi isteyen herkesin kampanyası. Bu kampanya tek adam rejimi istemeyen herkesin kampanyası. O yüzden eski yeni milletvekili, CHP’li ya da bir başka siyasi partiden hangisi olursa olsun ya da siyasetten aktif olarak çekilmiş ama Türkiye için kaygı duyan herkesi mobilize edeceğiz, harekete geçireceğiz. Girmediğimiz kapı kalmayacak, bire bir vatandaşın…

Bu genel seçim değil, hangi partiye oy verdiğiyle meşgul olmayacağız. Hangi lideri sevdiğiyle meşgul olmayacağız.

CHP’NİN REFERANDUMDAKİ SLOGANLARI

Terörsüz bir Türkiye istiyoruz diyeceğiz, bunun için hayır verin diyeceğiz.

Bugüne kadar ne istediler de yapamadılar yetki verdikleriniz bunun için hayır diyeceğiz.

Tek kişinin aklı değil, ortak akıl istiyoruz, bunun için hayır diyeceğiz.

Zengin bir Türkiye istiyoruz, işsizliğin, yoksulluğun olmadığı bir Türkiye istiyoruz, bunun için hayır diyeceğiz.

Ortak aklı egemen kılmak için hayır diyelim diyeceğiz.”

“HAYIR ÇIKACAK”

Referandumun sonucuna ilişkin de Tezcan, “Hayır çıkacak. Bugüne kadar AKP iktidarına 15 yıldan bu yana halk tek başına neredeyse anayasayı değiştirebilecek çoğunlukta yetki verdi ve Türkiye hala terörden, ekonomik krizlerden kurtulabilmiş değil. Halk artık yetki verme, kredi vermenin sonuna geldiğini bu referandumda gösterecek” dedi.