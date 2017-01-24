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CIA, Madonna'ya soruşturma açtı

CIA, Madonna'ya soruşturma açtı
24 Ocak 2017 Salı 17:06:41

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ABD gizli Servisi CIA, Madonna'nın Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm sözlerine soruşturma açtı

ABD Gizli Servisi, Washington’da gerçekleştirilen Kadınlar Yürüyüşü’nde kullandığı “Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı düşündüm” diyen Madonna hakkında soruşturma açtı.

Sputnik’in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki ilk gününde Washington’daki Kadınlar Yürüyüşü’ne katılan Madonna’nın başı, Trump destekçileri tarafından ‘terörist’ ilan edilmesine neden olan konuşması yüzünden dertte. Zira Gateway Pundit’e konuşan Gizli Servis’ten bir kaynak, Madonna hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Binlerce kadının katıldığı eylemde bir konuşma yapan Madonna, “Öfkeliyim. Evet, Beyaz Saray’ı havaya uçurmayı da düşündüm. Ancak bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini biliyorum. Umutsuzluğa kapılmamalıyız. Şair W.H. Auden’ın 2. Dünya Savaşı öncesinde dediği gibi ‘Ya birbirimizi sevmeli ya da ölmeliyiz.’ Ben sevgiyi seçiyorum. Benimle misiniz?”ifadelerini kullanmıştı.

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